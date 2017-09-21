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Приговор по делу "хабаровских живодерок" обжаловали все трое осужденных

Происшествия
21 сентября, 7:21 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Дело будет направлено в суд в начале октября

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© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Индустриальный районный суд Хабаровска принял апелляционные жалобы на приговор о жестоких расправах над животными, жалобы поданы как потерпевшей стороной, так и тремя фигурантами дела, которые получили реальные сроки лишения свободы от трех лет. Об этом четверг сообщил Индустриальный районный суд краевого центра.

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"Апелляционные жалобы поступили в суд от всех трех лиц, в отношении которых был вынесен приговор, и от представителя потерпевшей стороны. В краевой суд дело будет направлено в начале октября", - уточнил представитель суда.

В суде отметили, что стороны, подавшие жалобы, должны получить их копии и подготовить свои возражения, либо представить их письменно до направления дела в краевой суд. На эти процедуры законом отводится около 10 дней.

Приговор по делу о жестоких расправах над животными был вынесен Индустриальным судом в августе. В числе подсудимых - две хабаровчанки и их знакомый. Суд приговорил Алену Савченко к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за жесткое обращение с животными, разбой, оскорбление религиозных чувств верующих и возбуждение ненависти и вражды. Алине Орловой было назначено наказание - три года и десять дней лишения свободы за жесткое обращение с животными и разбой. Виктор Смышляев осужден к трем годам лишения свободы, по статье о возбуждении ненависти и вражды и унижении человеческого достоинства.

Летом 2016 года стало известно о серии расправ над животными, которые осуществлялись в недостроенной доме в Индустриальном районе Хабаровска. При расследовании выяснились и другие противоправные деяния двух хабаровчанок, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. В материалах дела фигурировало 15 случаев убийства собак, кошек и птиц.

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