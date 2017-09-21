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СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону

Происшествия
21 сентября, 16:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Источник: режим ЧС объявлен в районе Ростова-на-Дону, где горит гостиница

Из зданий рядом с горящей гостиницей в центре Ростова эвакуировано более 100 человек

В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы

"Мы проводим доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице", - сказали в пресс- службе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. В настоящее время возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения, ранее в близлежащих зданиях провели эвакуацию людей. В общей сложности было выведено на улицу более 100 человек.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, пострадали семь припаркованных рядом с гостиницей машин, сгорели три автомобиля, четыре повреждены.

В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками данной гостиницы.

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