СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Мы проводим доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице", - сказали в пресс- службе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. В настоящее время возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения, ранее в близлежащих зданиях провели эвакуацию людей. В общей сложности было выведено на улицу более 100 человек.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, пострадали семь припаркованных рядом с гостиницей машин, сгорели три автомобиля, четыре повреждены.

В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками данной гостиницы.