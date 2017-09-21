СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Ростовской области проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Мы проводим доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в гостинице", - сказали в пресс- службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось ранее, информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. В настоящее время возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения, ранее в близлежащих зданиях провели эвакуацию людей. В общей сложности было выведено на улицу более 100 человек.
Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, пострадали семь припаркованных рядом с гостиницей машин, сгорели три автомобиля, четыре повреждены.
В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками данной гостиницы.