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В горящей гостинице в Ростове частично обрушилась кровля

Происшествия
21 сентября, 17:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, сентября. /ТАСС

По данным регионального главка МЧС, есть гроза ее дальнейшего обрушения

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в гостинице в Ростове-на-Дону, где в четверг произошел пожар на площади 840 кв. м. Есть угроза ее дальнейшего обрушения, сообщили ТАСС в пресс- службе Южного регионального центра МЧС.

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Источник: режим ЧС объявлен в районе Ростова-на-Дону, где горит гостиница

В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека

Из зданий рядом с горящей гостиницей в центре Ростова эвакуировано более 100 человек

"В гостинице произошло частичное обрушение кровли. Есть угроза ее дальнейшего обрушения", - сказали в ведомстве.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным спасателей, пожару был присвоен третий класс сложности, возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения в близлежащих зданиях провели эвакуацию - более 300 человек.

В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. СК проводит проверку в связи с ЧП.

Администрация Ростова-на-Дону ввела режим ЧС в Ленинском районе из-за пожара в отеле Torn house. Об этом сообщил в четверг ТАСС замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александр Плетнев.

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