В горящей гостинице в Ростове частично обрушилась кровля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в гостинице в Ростове-на-Дону, где в четверг произошел пожар на площади 840 кв. м. Есть угроза ее дальнейшего обрушения, сообщили ТАСС в пресс- службе Южного регионального центра МЧС.

"В гостинице произошло частичное обрушение кровли. Есть угроза ее дальнейшего обрушения", - сказали в ведомстве.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным спасателей, пожару был присвоен третий класс сложности, возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения в близлежащих зданиях провели эвакуацию - более 300 человек.

В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. СК проводит проверку в связи с ЧП.

Администрация Ростова-на-Дону ввела режим ЧС в Ленинском районе из-за пожара в отеле Torn house. Об этом сообщил в четверг ТАСС замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александр Плетнев.