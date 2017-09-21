В горящей гостинице в Ростове частично обрушилась кровля

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли произошло в гостинице в Ростове-на-Дону, где в четверг произошел пожар на площади 840 кв. м. Есть угроза ее дальнейшего обрушения, сообщили ТАСС в пресс- службе Южного регионального центра МЧС.
"В гостинице произошло частичное обрушение кровли. Есть угроза ее дальнейшего обрушения", - сказали в ведомстве.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 13:43 мск. По данным спасателей, пожару был присвоен третий класс сложности, возгорание локализовано. Из-за опасности перехода огня на соседние строения в близлежащих зданиях провели эвакуацию - более 300 человек.
В горящем здании сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. СК проводит проверку в связи с ЧП.
Администрация Ростова-на-Дону ввела режим ЧС в Ленинском районе из-за пожара в отеле Torn house. Об этом сообщил в четверг ТАСС замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александр Плетнев.