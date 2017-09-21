Гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пока не слышал об эвакуации офиса компании

Стартап из MIT разработал беспроводную зарядкуСоциальная ответственность 21 сентября, 18:59
Суд арестовал первого фигуранта дела о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 21 сентября, 18:55
Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втроеЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:49
Источник: угроза взрыва в офисе "Яндекса" оказалась ложнойПроисшествия 21 сентября, 18:48
Лиза Крайер: для меня музыка - это не звук, а физические ощущенияСоциальная ответственность 21 сентября, 18:44
СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезонаСпорт 21 сентября, 18:35
Европарламент ужесточит квоты на выбросы парниковых газов для авиацииСоциальная ответственность 21 сентября, 18:20
Жители 10 домов выразили желание войти в программу реновации после принятия законаОбщество 21 сентября, 18:17
Силуанов: РФ надеется на справедливое решение суда по спору с Украиной о долге в $3 млрдЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож сообщил журналистам, что пока не слышал об эвакуации офиса компании в Москве по улице Льва Толстого, 16.
"Как эвакуировали? Сейчас буду читать, я пока ничего не знаю", - сказал он.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, офисы компании "Яндекс" эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. В пресс-службе компании сообщили, что эвакуация произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации.