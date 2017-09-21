Гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пока не слышал об эвакуации офиса компании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож сообщил журналистам, что пока не слышал об эвакуации офиса компании в Москве по улице Льва Толстого, 16.

"Как эвакуировали? Сейчас буду читать, я пока ничего не знаю", - сказал он.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, офисы компании "Яндекс" эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. В пресс-службе компании сообщили, что эвакуация произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации.