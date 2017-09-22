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Более 460 горняков эвакуированы из двух шахт в Воркуте после задымления

Происшествия
22 сентября, 17:28 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 22, сентября. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. Задымление на угледобывающей шахте "Воркутинская" АО "Воркутауголь" произошло в пятницу днем. В результате был эвакуирован 461 горняк двух шахт - "Воркутинской" и соседней "Заполярной", никто не пострадал.

Как уточнили ранее ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь", в 11:45 мск было замечено задымление в районе изолирующей перемычки рельсового штрека пласта четвертого шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь" (входит в добывающий дивизион ПАО "Северсталь"). На момент происшествия в шахте находились 263 человека.

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Задымление заметил один из горняков шахты. "Он позвонил диспетчеру, началась эвакуация. Поднимать пришлось горняков шахт "Воркутинская" и "Заполярная", поскольку они связаны единой системой вентиляции. На поверхность самостоятельно поднялся 461 горняк, в результате инцидента никто не пострадал", - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Коми Антон Ковалишин.

Спасатели обследовали горные выработки с помощью тепловизоров и не обнаружили признаки задымления или нагрева горных пород. При этом все системы жизнедеятельности шахт, вентиляция продолжают работать в штатном режиме, уточнили в ГУ МЧС по региону. Причины инцидента выясняются.

Работа обеих шахт на данный момент приостановлена, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО "Воркутауголь" Татьяна Бушкова. Она возобновится только после выдачи положительного заключения специалистов надзорных органов, отметила представитель компании.

Проводят проверку для выяснения причины задымления и сотрудники Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Старейшая шахта Воркуты

Угольная шахта "Воркутинская" - старейшая из действующих в заполярной Воркуте, была сдана в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 млн т угля в год. По данным компании "Воркутауголь", промышленные запасы шахты составляют около 40 млн т угля. Ранее на шахте уже были инциденты, в частности, в 2015 году произошел сдвиг породы, проводилась эвакуация 271 горняка, пострадавших не было.

В 2013 году на шахте в результате взрыва пылегазовоздушной смеси погибли 19 шахтеров, трое получили ранения.

"Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь", состоит из одного угольного разреза и пяти подземных шахт, на одной из которых, шахте "Северная", добыча остановлена после аварии в феврале 2016 года. Почти весь воркутинский уголь поступает на Череповецкий металлургический комбинат.

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