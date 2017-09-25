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СМИ: истребитель в Италии мог упасть из-за неполадки или недомогания летчика

Происшествия
25 сентября, 12:14 UTC+3 РИМ РИМ 25, сентября. /ТАСС

Для расследования крушения истребителя "Тайфун" консорциума Eurofighter Typhoon создана специальная комиссия

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РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Техническая неполадка или недомогание летчика могли стать причиной крушения истребителя на авиашоу в Италии. Об этом сообщил в понедельник итальянский новостной радиоканал RAI Radio 1.

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По его информации, для расследования крушения истребителя "Тайфун" консорциума Eurofighter Typhoon, входившего в экспериментальное подразделение итальянских ВВС, в министерстве обороны создана специальная комиссия.

Самолет "Тайфун" итальянских ВВС упал в море на глазах многотысячной толпы во время показательных выступлений на традиционном авиашоу AirShow 2017 в итальянском городе Террачина в 50 км от Рима (область Лацио) 24 сентября. 36-летний капитан ВВС Италии Габриэле Орланди, управлявший истребителем, погиб.

Номер с участием "Тайфуна" должен был стать предпоследним перед финальным выступлением легендарной группы высшего пилотажа "Фречче триколори". Однако сразу после инцидента фестиваль был остановлен. Момент крушения, на котором видно, как пикирующий истребитель врезается в воду, был запечатлен на видео зрителями шоу.

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