Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет задержки рейсов "ВИМ-Авиа" из Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта Пулково в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

"В связи с задержкой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Санкт-Петербурга в Даламан, Анталью и Шанхай Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров. В аэропорт Пулково выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин. Ход и результаты этой проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой контролируются", - сказано в сообщении.

Как следует из данных онлайн-табло Пулково, в понедельник из аэропорта должны вылететь четыре рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа". Рейс № 9317 в Даламан (Турция) должен был вылететь в 06:20 мск, однако из-за задержки прибытия борта этого не произошло. По уточненным данным, задержка составит 13 часов, вылет намечен на 19:20 мск. Также задержан рейс № 804 в Шанхай (Китай) (вылет был намечен на 13:30 мск), № 9327 в Даламан (вылет был намечен на 15:05 мск) и рейс № 9315 в Анталию (Турция), который должен состояться в 17:50 мск, отложен до 02:50 мск 26 сентября.

Ситуация с задержками

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) инициировало внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов.

Росавиация сообщала, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно- заправочными организациями. В самой авиакомпании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранспорта РФ, заявлял ранее министр Максим Соколов. В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В конце мая 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, и тогда компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Решить проблему с задержками авиакомпании тогда помогли другие перевозчики.

О компании

Согласно данным официального сайта, авиакомпания "ВИМ- Авиа" создана в октябре 2002 году. Ее создал генеральный директор фирмы "Аэрофрахт" Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура "ВИМ".