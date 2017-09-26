Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы во вторник продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Об этом ТАСС сообщили в суде.

20 сентября в закрытом судебном заседании был допрошен бывший глава службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов.

Ранее уже были допрошены 11 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса "Лайф" Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

Гособвинитель также зачитывал суду заявление бывшего главы Службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. В суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка его беседы с главой "Роснефти" Игорем Сечиным во время предполагаемой передачи взятки.

Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.