Reuters: охранник Дутерте убит в результате стрельбы у резиденции главы государства

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26 сентября. Сотрудник охраны президента Филиппин Родриго Дутерте был убит во вторник в результате стрельбы, произошедшей в Маниле в парке близ дворца Малакананг, официальной резиденции главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, Дутерте уже проинформирован о случившемся. Самого президента на момент инцидента в резиденции не было. Стражи порядка ведут расследование.