Reuters: охранник Дутерте убит в результате стрельбы у резиденции главы государства

26 сентября. Сотрудник охраны президента Филиппин Родриго Дутерте был убит во вторник в результате стрельбы, произошедшей в Маниле в парке близ дворца Малакананг, официальной резиденции главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Дутерте уже проинформирован о случившемся. Самого президента на момент инцидента в резиденции не было. Стражи порядка ведут расследование.