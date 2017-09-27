Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доминика просит у Всемирного банка $100 млн на ликвидацию последствий урагана "Мария"

Происшествия
27 сентября, 1:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По последним данным, в Доминике ураган унес жизни не менее 30 человек, а всего в Карибском регионе насчитывается уже около 50 жертв "Марии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доминика просит Всемирный банк предоставить ей займы и гранты в размере $100 млн на ликвидацию катастрофических последствий урагана "Мария", обрушившегося на прошлой неделе на это и другие небольшие островные государства в Карибском море. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Рузвельт Скеррит.

Смотрите также

Ураган "Мария" в Атлантике ослаб до тропического шторма

Более 10 тыс. человек покинули побережье Северной Каролины перед приходом урагана "Мария"

На побережье Северной Каролины проводится эвакуация из-за приближения урагана "Мария"

Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-Рико

"Всемирный банк уже согласился предоставить нам $64 млн. В настоящее время я веду переговоры с целью довести эту сумму до $100 млн", - заявил Скеррит, слова которого приводит агентство Prensa Latina.

По последним данным, в результате урагана в Доминике погибли не менее 30 человек. Остров до сих пор практически полностью обесточен, во многих районах нарушено водоснабжение. Из-за урагана у 90% домов в стране были сорваны крыши, пострадала в том числе официальная резиденция премьер-министра в столице Доминики Розо. Огромный урон был нанесен сельскому хозяйству страны.

От удара "Марии" также пострадали Гваделупа, Мартиника, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. По последним данным, жертвами удара стихии стали не менее 50 человек. В настоящее время "Мария" ослабла до категории тропического шторма и находится недалеко от юго-восточного побережья США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скеррит, Рузвельт
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США Доминика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генерал ВС США: Соединенные Штаты не допустят военного превосходства РФ над собой
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается
4
Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
СМИ: на крупнейшем складе боеприпасов в Винницкой области раздаются взрывы
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама