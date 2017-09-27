Доминика просит у Всемирного банка $100 млн на ликвидацию последствий урагана "Мария"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доминика просит Всемирный банк предоставить ей займы и гранты в размере $100 млн на ликвидацию катастрофических последствий урагана "Мария", обрушившегося на прошлой неделе на это и другие небольшие островные государства в Карибском море. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Рузвельт Скеррит.

"Всемирный банк уже согласился предоставить нам $64 млн. В настоящее время я веду переговоры с целью довести эту сумму до $100 млн", - заявил Скеррит, слова которого приводит агентство Prensa Latina.

По последним данным, в результате урагана в Доминике погибли не менее 30 человек. Остров до сих пор практически полностью обесточен, во многих районах нарушено водоснабжение. Из-за урагана у 90% домов в стране были сорваны крыши, пострадала в том числе официальная резиденция премьер-министра в столице Доминики Розо. Огромный урон был нанесен сельскому хозяйству страны.

От удара "Марии" также пострадали Гваделупа, Мартиника, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. По последним данным, жертвами удара стихии стали не менее 50 человек. В настоящее время "Мария" ослабла до категории тропического шторма и находится недалеко от юго-восточного побережья США.