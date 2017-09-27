Спецслужбы нашли в Самарской области тайник с гранатометами, огнеметом и 4 кг пластида

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ обнаружили в Самарской области тайник с крупной партией оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщила в среду пресс-служба управления ФСБ РФ по региону.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Волжского района сотрудниками ФСБ совместно с представителями следственного управления СК РФ по Самарской области обнаружен схрон с оружием, принадлежащий одной из организованных преступных группировок", - говорится в сообщении.

Оперативники изъяли из тайника три ручных противотанковых гранатомета РПГ-18, реактивный пехотный огнемет "Шмель", два автомата АК-74, мелкокалиберную винтовку, выстрелы к гранатомету, около 1 тыс. патронов различного калибра, светошумовые гранаты, осветительные ракеты, сигнальные мины, более 4 кг взрывчатого вещества (пластида), электродетонаторы и механизм для дистанционного приведения в действие самодельного взрывного устройства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пояснили в пресс-службе, тайник был обнаружен в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее в отношении киллера преступной группировки. Мужчина дал признательные показания, на основании которых в августе 2017 года был задержан лидер группировки, подозреваемый в организации попытки убийства одного из самарских бизнесменов в мае 2017 года. Убийство было предотвращено сотрудниками областного управления ФСБ.