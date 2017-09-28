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В Подмосковье задержан телефонный террорист

Происшествия
28 сентября, 8:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В отношении 31-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 31-летнего подозреваемого в лжеминировании жилого дома в подмосковном Пушкине. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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"Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы "112" и сообщил о том, что подъезд одного из домов в Пушкине заминирован. На следующий день он сделал аналогичный звонок", - сказала она.

Кинологи и следственно-оперативная группа проверили поступившую информацию о минировании, угроза оказалась ложной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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