В Подмосковье задержан телефонный террорист

Калининград готов решать проблему содержания стадиона ЧМ-2018 после турнираСпорт 28 сентября, 10:07
Гарвард возглавил десятку лучших американских университетовОбщество 28 сентября, 9:57
Александр Емельяненко заявил, что готов вновь тренироваться с братом ФедоромСпорт 28 сентября, 9:40
РФПЛ намерена заключить новый контракт с "Матч ТВ" на три годаСпорт 28 сентября, 9:35
Первая в мире АЭС в Обнинске становится памятником-музеемВ стране 28 сентября, 9:30
Установка и обслуживание системы видеопомощи арбитрам обойдутся клубу РФПЛ в €1,3 млнСпорт 28 сентября, 9:29
Прядкин: Кубку России по футболу необходимы реформыСпорт 28 сентября, 9:23
В Курганской области наблюдается рекордный за последние три года урожай зернаНовости Урала 28 сентября, 9:21
Призыв в Вооруженные силы РФ. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 31-летнего подозреваемого в лжеминировании жилого дома в подмосковном Пушкине. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы "112" и сообщил о том, что подъезд одного из домов в Пушкине заминирован. На следующий день он сделал аналогичный звонок", - сказала она.
Кинологи и следственно-оперативная группа проверили поступившую информацию о минировании, угроза оказалась ложной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.