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Адвокат: главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" отрицает вину в хищениях

Происшествия
28 сентября, 17:16 UTC+3

Екатерину Пантелееву еще не допрашивали в качестве обвиняемой, сообщила ее адвокат

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" Екатерина Пантелеева, задержанная в качестве подозреваемой в хищении денежных средств пассажиров, не признает вину. Об этом ТАСС в четверг сообщила ее адвокат Екатерина Павловская.

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"Пантелеева пока не допрошена в качестве обвиняемой, поэтому формально не заявила о своем отношении к делу, но по существу можно сказать, что она не признает вину", - сказала адвокат.

Павловская сообщила, что с нее взята подписка о неразглашении тайны следствия и она не может комментировать обстоятельства расследования.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, ранее сообщил, что следствие в пятницу планирует просить суд об избрании меры пресечения Пантелеевой и гендиректору компании Александру Кочневу. По мнению адвоката Кочнева Михаила Воронина, следователь утром в пятницу проведет допрос Кочнева в качестве подозреваемого, вслед за чем обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. "Защите пока не известно, какую меру пресечения станет просить следствие", - уточнил Воронин.

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После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат СК. По данным следствия, с 22 сентября должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств для закупки топлива не хватает, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и, таким образом, не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, выручив за них свыше 1 млн рублей.

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