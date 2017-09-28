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СК: обстрелявшие пост полиции на Кубани пытались уйти от ответственности по другому делу

Происшествия
28 сентября, 18:17 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, сентября. /ТАСС

По данным следствия, группа молодых людей 23 августа в ходе конфликта нанесла мужчине удары молотками и битами

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КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Молодые люди, обстрелявшие полицейский пост на въезде в Краснодар в конце августа, были остановлены сотрудниками МВД, потому что их опознали как фигурантов дела об избиении. Они оказали сопротивление, пытаясь избежать задержания, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя СУ СК РФ по региону Андрей Маслов.

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Сотрудники полиции 28 августа остановили на стационарном посту в Краснодаре автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились трое молодых людей. В ходе проверки документов водитель ударил по лицу одного из полицейских и открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. По данным правоохранительных органов, он несколько раз выстрелил и в молодого человека, который пытался ему помешать. Одного из находившихся в машине удалось задержать сразу, двоих - в течение нескольких дней.

"По данным следствия, группа молодых людей 23 августа совершила нападение и причинение тяжкого вреда здоровью гражданина. <...> [Когда 28 августа на въезде в Краснодар был остановлен автомобиль с тремя из разыскиваемых за данное преступление] понимая, что сейчас последует задержание, <...> ими было оказано активное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - сказал Маслов.

Он уточнил, что 23 августа группа молодых людей из-за возникшего конфликта избила мужчину, ему были нанесены удары молотками и битами, произведен выстрел из травматического оружия. По делу проходят девять человек. В ведомстве добавили, что все оружие, которое после перестрелки изъяли у задержанных, было гладкоствольным охотничьим, имелось разрешение на его хранение.

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