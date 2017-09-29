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СМИ: подозреваемый в организации ограбления Ким Кардашьян направил ей письмо с извинениями

Происшествия
29 сентября, 1:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, сентября. /ТАСС

Аомар Аит Хедаш написал, что сожалеет о своем поступке, сообщают источники ресурса TMZ

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Адвокаты американской телеведущей и фотомодели Ким Кардашьян получили письмо с извинениями от подозреваемого в организации ее ограбления в Париже в октябре 2016 года. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ.

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По сведениям его источников, автор послания - Аомар Аит Хедаш. Ему в январе этого года власти Франции предъявили официальные обвинения в организации данного преступления. Предполагается, что у него было несколько сообщников. Как информировало ранее агентство AFP, все подозреваемые до этого не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов и были уличены в многочисленных ограблениях и разбойных нападениях.

В послании, которое было написано от руки на французском языке, в частности, говорится: "Увидев ваши переживания и осознав, какой психологический ущерб я причинил, я решил написать вам, но не для того, чтобы добиваться от вас какого-то снисхождения". Подозреваемый подчеркнул, что был тронут, когда увидел Кардашьян в слезах, и "сожалеет о своем поступке".

По сведениям источников ресурса, Кардашьян была оповещена о письме и отнеслась к нему с недоверием. Телеведущая полагает, что Хедаш пытается лишь создать впечатление у суда, что он раскаялся. Как указывает новостной ресурс, послание сначала было направлено судье, занимающемуся делом, и лишь потом адвокатам Кардашьян во Франции,

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