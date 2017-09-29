ФСБ задержала начальника МВД Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в Хабаровск для дачи показаний. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Александр Сидоренко был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту, когда вернулся из отпуска, и сразу отправлен в Хабаровск", - сообщил собеседник.

В региональных УМВД России и УФСБ России и в следственном управлении СКР по Камчатскому краю данную информацию официально не подтверждают и не опровергают. Вместе с тем, на официальном сайте камчатского управления полиции Александр Сидоренко исчез из списка руководящего состава ведомства.

По данным ряда камчатских СМИ, причиной задержания 54-летнего генерал-майора могло стать расследование уголовного дела о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Александр Сидоренко возглавил МВД Камчатского края в январе 2011 года, до этого он с 2002 года занимал должность начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Коми, а также был исполняющим обязанности начальника криминальной милиции республики. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.