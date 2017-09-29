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Глава Росавиации был допрошен как свидетель по делу о хищении в "ВИМ-Авиа"Происшествия 29 сентября, 19:59
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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководитель Росавиации Александр Нерадько был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении в "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в материалах дела, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где решается вопрос о мере пресечения гендиректору авиакомпании Александру Кочневу.
"В качестве свидетеля по делу был допрошен Нерадько Александр Васильевич", - сказала судья Елена Ленская, зачитывая материалы дела.
Кочнев обвиняется по признакам ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").