Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Росавиации был допрошен как свидетель по делу о хищении в "ВИМ-Авиа"

Происшествия
29 сентября, 19:59 UTC+3

Сам глава "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев обвиняется в мошенничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Росавиации Александр Нерадько

Руководитель Росавиации Александр Нерадько

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководитель Росавиации Александр Нерадько был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении в "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в материалах дела, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где решается вопрос о мере пресечения гендиректору авиакомпании Александру Кочневу.

"В качестве свидетеля по делу был допрошен Нерадько Александр Васильевич", - сказала судья Елена Ленская, зачитывая материалы дела.

Кочнев обвиняется по признакам ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). 

Смотрите также

Главбух "ВИМ-Авиа" заключена под домашний арест до 25 ноября

Следствие обвиняет руководство "ВИМ-Авиа" в сознательном доведении компании до банкротства

"ВИМ-Авиа" не проинформировала Росавиацию о назначении на должность гендиректора Бурдина

Следствие просит поместить под домашний арест гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
5
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама