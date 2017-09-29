В Белогорске, где военный расстрелял сослуживцев, отменили массовые мероприятия

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава города Белогорск Амурской области, где военный на полигоне расстрелял своих сослуживцев, отменил на 30 сентября занятия в образовательных учреждениях, а также культурно-массовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Ранее сообщалось, что 29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и двое военнослужащих получили смертельные ранения и скончались. По информации регионального УМВД, еще двое военнослужащих госпитализированы.
"В связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим в одной из воинских частей, расположенных на территории муниципалитета, и для обеспечения общественного порядка 30 сентября во всех образовательных организациях города отменены учебные занятия, а также культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры и спорта. При необходимости ограничительные меры распространятся и на 1 октября", - говорится в сообщении.
В городе также отменили ярмарку выходного дня. Жителей города призвали к осторожности.
В мэрии Белогорска также сообщили, что стрелявший украл автомат с патронами, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. О чрезвычайной ситуации глава города Станислав Мелюков доложил губернатору Александру Козлову. По поручению главы региона в городе усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.
В Минобороны РФ добавили, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.