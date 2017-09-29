Число раненных при стрельбе на полигоне в Амурской области увеличилось до двух

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий, устроивший в пятницу стрельбу в городе Белогорск Амурской области, убил офицера и двоих военнослужащих, еще двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем. "В результате происшествия офицер и двое военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что полиция принимает меры для обеспечения безопасности граждан, установления местонахождения и задержания вооруженного военнослужащего. В УМВД России по Амурской области на время розыска введен план "Сирена", работает оперативный штаб.

"Муниципальным отделом МВД России "Белогорский" совместно с экипажами ГИБДД выставлены дополнительные полицейские посты и патрули. Усилена охрана социально значимых объектов. Из Благовещенска направлены дополнительные силы полиции для оказания помощи в розыске вооруженного военнослужащего", - уточнили в пресс-службе.

29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В мэрии Белогорска сообщили, что стрелявший украл автомат с патронами, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. О чрезвычайной ситуации глава города Станислав Мелюков доложил губернатору Александру Козлову. По поручению главы региона в городе усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.