Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ задержало подозреваемого после инцидента с падением женщины и годовалой девочки с трапа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.
"По подозрению в совершении преступления следственным органом задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной Столицы", который являлся ответственным за проведение вышеуказанных ремонтных работ. При допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
СК также возбудил еще два уголовных дела после инцидента в аэропорту, однако пока в отношении неустановленных лиц. Дела расследуются по ч. 1 ст. 266 УК РФ ("Недоброкачественный ремонт транспортных средств <...> если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
В сообщении пресс-службы следственного управления поясняется, что поворотная часть пролета трапа, с которого упали пострадавшие, неоднократно ремонтировалась, и есть основания полагать, что ремонт был некачественным.