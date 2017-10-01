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Полиция Лондона провела эвакуацию на одной из станций метро

Происшествия
1 октября, 1:07 дата обновления: 1 октября, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Причиной эвакуации стали сообщения о взрыве и подозрительном человеке. Силовики проверили станцию, но ничего не нашли

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ТАСС, 1 октября. Сотрудники правоохранительных органов британской столицы провели в субботу эвакуацию на станции метро Old Street из-за сообщений о подозрительном человеке. Как сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, несколько очевидцев также заявили, что слышали звук взрыва.

"В полицию поступил в звонок около 21:20 30 сентября по местному времени (23:20 мск) с сообщениями о человеке, который вел себя странно в поезде метро. Несколько человек сказали, что слышали взрыв. Оружия или других подозрительных объектов никто не заметил", - говорится в сообщении.

Правоохранители после проверки не нашли ничего подозрительного, по их словам "инцидент исчерпан".

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