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На Якутской ГРЭС после аварии включена в работу одна газотурбина

Происшествия
1 октября, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В Минэнерго добавили, что "разворот генерирующих мощностей продолжается"

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Одна газотрубинная установка мощностью 46 МВт включена в работу на пострадавшей от аварии Якутской ГРЭС. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Минэнерго.

"По состоянию на 12:30 мск (18:30 местного времени) на Якутской ГРЭС включена в работу ГТУ-6 (мощность 46 МВт), продолжается разворот генерирующих мощностей", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Якутска Айсен Николаев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что энергоснабжение и водоснабжение города будет восстановлено в течение двух-трех часов.

В воскресенье в 10:06 мск(16:06 местного времени на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт. В результате срабатывания защиты станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд. Из-за резкого повышения нагрузки после отключения Якутской ГРЭС разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд и вторая электростанция - Якутская ТЭЦ. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 тыс. жилых домов с населением 310 тыс. человек.

По данным МЧС, всего для ликвидации данного происшествия привлечено, задействовано сил и средств: 194 человека, 42 единицы техники, в том числе от МЧС - 78 человек, 13 единиц техники. На месте работает ФСБ, следственные органы и прокуратура.

По данным источников, при аварии пострадал один человек, который с ожогами доставлен в больницу.

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