Гендиректор "ВИМ-Авиа" не стал обжаловать свое заключение под домашний арест

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Защита отказалась обжаловать заключение под домашний арест до 25 ноября генерального директора компании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил старший партнер в адвокатской коллегии "Юков и партнеры" Михаил Воронин.
"Мы не будем обжаловать решение Басманного суда о заключении Кочнева под домашний арест", - сказал адвокат Кочнева.
Ранее аналогичную позицию заняла защита второго фигуранта дела - главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой.
Басманный суд в минувшую пятницу заключил под домашний арест до 25 ноября Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву. Кочнев просил отпустить его под подписку о невыезде для ликвидации возникших в авиакомпании трудностей, а Пантелеева согласилась с избранной ей мерой пресечения.
По версии следствия, руководство "ВИМ-Авиа" осуществляло вывод активов компании с целью последующего их хищения. Как установило следствие, не имея возможности производить услуги по перевозке пассажиров, компания продолжала продавать билеты.
Дело в отношении руководства авиакомпании было возбуждено 25 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы скрылись и покинули РФ в день возбуждения уголовного дела. Их местонахождение устанавливается, они будут объявлены в розыск.