Очевидец: обстановка в Лас-Вегасе остается нервной и напряженной

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболомСпорт 2 октября, 15:37
Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традицииСпорт 2 октября, 15:24
В Омске началась вторая за 2017 год кампания по выборам мэраСибирь 2 октября, 15:17
Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спортуСпорт 2 октября, 15:11
Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрдТранспорт 2 октября, 15:09
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской областиПроисшествия 2 октября, 15:07
Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-ВегасеПроисшествия 2 октября, 15:03
Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на ЕвротуреСпорт 2 октября, 14:58
Уникальный уралмашевский Т-34 пополнил коллекцию Музея военной техники УГМКНовости партнеров 2 октября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Обстановка в Лас-Вегасе после стрельбы на концерте по-прежнему остается нервной и напряженной, несмотря на то, что с момента инцидента прошло уже много времени. Об этом ТАСС рассказал очевидец событий, российский спортивный юрист Михаил Прокопец.
Инцидент со стрельбой произошел на концерте кантри- музыки неподалеку от казино Mandalay Bay в воскресенье в 22:08 по местному времени (08:08 мск понедельника). Огонь был открыт с балкона отеля. По последним данным, погибло более 50 человек. Преступник был ликвидирован полицией, его спутница находится в розыске.
"Многое в этой части города перекрыто до сих пор. Все, как в боевиках. Сейчас паники уже нет, но обстановка достаточно нервная, все напряжены", - сказал Прокопец.
Прокопец приехал в Лас-Вегас в районе 23 часов по местному времени. "Мы ехали на такси, а на улице лежали трупы, раненые. Сначала подумал, что это локальный инцидент, авария, но оказалось, что была стрельба, что погибло много людей. На улицах было очень много полиции, бригад скорой помощи", - сказал собеседник ТАСС.
Прокопец вместе с друзьями забронировал отель Aria, расположенный неподалеку от места, где проходил концерт. По его словам, когда он заехал в отель, там началась паника по невыясненной причине. "На первом этаже расположено огромное казино, посетителей там было очень много. И тут люди внезапно побежали - сначала один человек, потом двое, трое, 20, 30, 100, 500; просто огромная толпа, была дикая паника - кажется, кому-то послышались выстрелы, или же в казино вбежали окровавленные люди", - рассказал он.
"Гостиница была эвакуирована - в том числе и персонал, как и еще несколько отелей, находящихся поблизости. Три часа пришлось провести в соседней гостинице, поскольку в нашей проводились мероприятия полиции. Охранники раздавали воду, показывали, куда нужно идти, а потом было сделано объявление, что наш отель в безопасности, что в нем можно проводить время", - отметил Прокопец.