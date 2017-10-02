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Очевидец: обстановка в Лас-Вегасе остается нервной и напряженной

Происшествия
2 октября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Российский спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что находился в соседнем отеле во время инцидента

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Обстановка в Лас-Вегасе после стрельбы на концерте по-прежнему остается нервной и напряженной, несмотря на то, что с момента инцидента прошло уже много времени. Об этом ТАСС рассказал очевидец событий, российский спортивный юрист Михаил Прокопец.

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Инцидент со стрельбой произошел на концерте кантри- музыки неподалеку от казино Mandalay Bay в воскресенье в 22:08 по местному времени (08:08 мск понедельника). Огонь был открыт с балкона отеля. По последним данным, погибло более 50 человек. Преступник был ликвидирован полицией, его спутница находится в розыске.

"Многое в этой части города перекрыто до сих пор. Все, как в боевиках. Сейчас паники уже нет, но обстановка достаточно нервная, все напряжены", - сказал Прокопец.

Прокопец приехал в Лас-Вегас в районе 23 часов по местному времени. "Мы ехали на такси, а на улице лежали трупы, раненые. Сначала подумал, что это локальный инцидент, авария, но оказалось, что была стрельба, что погибло много людей. На улицах было очень много полиции, бригад скорой помощи", - сказал собеседник ТАСС.

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Прокопец вместе с друзьями забронировал отель Aria, расположенный неподалеку от места, где проходил концерт. По его словам, когда он заехал в отель, там началась паника по невыясненной причине. "На первом этаже расположено огромное казино, посетителей там было очень много. И тут люди внезапно побежали - сначала один человек, потом двое, трое, 20, 30, 100, 500; просто огромная толпа, была дикая паника - кажется, кому-то послышались выстрелы, или же в казино вбежали окровавленные люди", - рассказал он.

"Гостиница была эвакуирована - в том числе и персонал, как и еще несколько отелей, находящихся поблизости. Три часа пришлось провести в соседней гостинице, поскольку в нашей проводились мероприятия полиции. Охранники раздавали воду, показывали, куда нужно идти, а потом было сделано объявление, что наш отель в безопасности, что в нем можно проводить время", - отметил Прокопец.

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Стрельба у казино в Лас-Вегасе
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