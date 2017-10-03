На арсенале под Винницей взрывов боеприпасов не наблюдается

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Спасатели утром во вторник не зафиксировали взрывов боеприпасов и открытых очагов горения на арсенале минобороны близ Калиновки Винницкой области. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По состоянию на 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - говорится в сообщении.
Пиротехники ГСЧС продолжают выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено и изъято 720 взрывоопасных предметов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более 1,5 тыс. человек и 304 единицы техники.
2 октября практически во все всех дошкольных и образовательных учреждениях, расположенных в зоне возможного поражения, возобновлен учебный процесс. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта в регионе возобновили в конце прошлой недели, а запрет на движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от Калиновки продлен до 9 октября.