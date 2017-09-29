В результате ЧП на складах с боеприпасами под Винницей повреждены около 2 тыс. домов

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. жилых домов пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Винницкой области.
Об этом сообщил в пятницу губернатор Винницкой области Валерий Коровий.
Повреждения получили дома в Калиновке, селах Павловка и Сальник Калиновского района, а также в Медведке, Лавровке и Дорожном Винницкого района.
По словам Коровия, наибольшее количество повреждений зафиксированы в селе Павловка - более 900 домов, 16 строений не подлежат восстановлению.
Как сообщает агентство УНИАН, в ликвидации последствий взрывов принимали участие более 2 тыс. человек, в том числе более 100 саперов. В настоящее время почти завершено обследование пострадавших населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение и восстанавливается подача газа в села.
26 сентября около 22:00 стало известно о взрывах боеприпасов на складах. В арсенале хранилось более 80 тыс. тонн боеприпасов. Огнем mskj уничтожено примерно 30% складов. Более 30 тысяч человек были эвакуированы.
В четверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал четыре основные версии случившегося. Первая версия - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства, вторая - взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение, третья - уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части, и четвертая - уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания". Матиос также опроверг информацию о диверсии.
При этом уголовное дело по факту произошедшего на складах в Винницкой области заведено по статье "Диверсия".