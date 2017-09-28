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Минобороны Украины: детонация боеприпасов на складе под Винницей продолжится еще 3-4 суток

Происшествия
28 сентября, 20:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Взрывы уже не представляют опасности для местного населения

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Детонация боеприпасов на военном складе под Винницей, на котором ранее произошел пожар, может продолжаться еще 3-4 суток. Об этом в четверг заявил начальник вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов.

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"Снаряды на складе в Калиновке будут взрываться еще трое-четверо суток, но эти взрывы уже не представляют опасности для местного населения", - приводит его словам телеканал "1+1".

Государственная служба по ЧС (ГСЧС) заявила ранее, что ситуация в прилегающих к арсеналу районах постепенно нормализуется и граждане возвращаются домой. Премьер-министр Украины отчитался, что днем было завершено разминирование территорий.

26 сентября около 22:00 мск в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины поступила информация о взрывах на складе Министерства обороны в Винницкой области. На базе, площадь которой составляет около 60 га, по данным Генштаба Украины, хранилось более 80 тысяч тонн боеприпасов. По данным военных, огнем уничтожено примерно 30% арсенала. По оперативным данным, два человека были ранены и доставлены в госпиталь.

Мэр Калиновки Анатолий Шамалюк заявил в четверг, что на восстановление пострадавшего от взрывов населенного пункта уйдет 2-3 недели. По данным ГСЧС, уже возобновлено движение автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский, железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги. В то же время, до 2 октября действует запрет на использование воздушного пространства в радиусе 12 км от Калиновки.

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