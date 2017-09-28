Прокуратура назвала четыре версии пожара на арсенале в Винницкой области

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Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под ВинницейПроисшествия 28 сентября, 10:45
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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские следователи озвучили четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области.
"Первая версия - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия - взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Третья версия - уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И четвертая версия - уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", - сообщил на брифинге в четверг главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Накануне о том, что рассматриваются четыре версии произошедшего сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, однако не уточнили, о каких именно версиях шла речь.
Кроме того, в четверг Матиос заявил, что прокуратура не подтверждает информацию о диверсии на военном объекте. "Диверсионных групп, о которых говорят в Facebook и других источниках, в Калиновке не было. Следствие это подтверждает", - сказал прокурор. В то же время уголовное дело по факту пожара и последующих взрывов открыто именно по статье "Диверсия", его расследует управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.