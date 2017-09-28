Разминирование на арсенале под Винницей начнется после ликвидации пожара

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Разминирование непосредственно на территории склада вооружения в Винницкой области, где произошел крупный пожар и детонация хранившихся боеприпасов, начнется после окончательной ликвидации возгорания. Об этом в четверг сообщил первый заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Мельчицкий.

"Взрывы еще есть, но их интенсивность ниже. Разминирование на самом складе начнется после ликвидации пожара и после того, как закончатся взрывы", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". При этом Мельчицкий не стал давать прогноз, когда это может произойти.

26 сентября около 22:00 мск в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины поступила информация о взрывах на складе министерства обороны в Винницкой области. На базе, площадь которой составляет около 60 га, по уточненным данным Генштаба Украины, хранилось более 80 тыс. тонн боеприпасов. По данным военных, огнем уничтожено примерно 30% арсенала. Группы военных саперов уже преступили к разминированию в прилегающих районах.

По последним данным, два человека были ранены и доставлены в госпиталь. От попадания снарядов получили повреждения несколько жилых домов. В районе чрезвычайного происшествия перекрыты дороги и закрыто воздушное пространство. В результате инцидента около 15 тысяч человек остались без газоснабжения, были отключены линии электропередачи Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка.

Генеральная прокуратура Украины в настоящее время рассматривает четыре версии причины пожара. Уже открыто уголовное дело по статье "Диверсия". Каковы другие версии произошедшего, ведомство пока не уточняет.