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Reuters: число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 34 человек

Происшествия
4 октября, 4:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось о 16 погибших в результате удара стихии

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Число жертв разрушительного урагана "Мария" достигло в Пуэрто-Рико 34 человек. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил во вторник представитель губернатора этого ассоциированного с США островного государства. Ранее сообщалось, что жертвами "Марии" в Пуэрто-Рико стали 16 человек.

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Президент США Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико во вторник. Он высоко оценил проделанную властями государства работу по ликвидации последствий удара стихии. Президент также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

Во время визита Трамп заявил, что Пуэрто-Рико может гордиться тем, что в результате урагана "Мария" погибли только 16 человек. К тому моменту новые данные по числу жертв обнародованы еще не были.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико две недели назад, принеся на остров мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.

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