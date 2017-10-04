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Движение поездов восстановлено в Красноярском крае, где произошла авария грузового состава

Происшествия
4 октября, 7:14 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, октября. /ТАСС

Составы пропускаются по одному пути реверсивным способом, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги

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© Артем Геодакян/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Движение поездов на станции Ачинск-1 в Красноярском крае, где с рельсов сошел грузовой состав, частично восстановлено. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖД).

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"Движение поездов через станцию Ачинск-1 частично восстановлено в 10:10 местного времени. Составы пропускаются по одному пути реверсивным способом. На втором пути восстановительные работы продолжаются. Пассажиры поезда №76 Москва - Нерюнгри, задержка которого составила более пяти часов, обеспечены питанием и водой", - сказали в КрасЖД.

Грузовой поезд шел со станции Мыски Кемеровской области. В настоящий момент вагоны подняли, идет работа по восстановлению пути.

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