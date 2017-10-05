Суд в Москве оставил математика Богатова под домашним арестом до 31 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг продлил до 31 октября срок домашнего ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом сообщила ТАСС пресс- секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Богатову до 31 октября", - сказала она.

Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Пресненский суд 24 июля, удовлетворив ходатайство следствия, перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Он отбывает срок ареста в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.

По делу собраны все вещественные доказательства, ряд экспертиз установили причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз.