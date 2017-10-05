Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве оставил математика Богатова под домашним арестом до 31 октября

Происшествия
5 октября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В настоящее время все вещественные доказательства по делу Дмитрия Богатова собраны, ожидаются результаты компьютерных экспертиз

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг продлил до 31 октября срок домашнего ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом сообщила ТАСС пресс- секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Богатову до 31 октября", - сказала она.

Смотрите также

Защита обвиняемого в призывах к терроризму Богатова пожаловалась в ЕСПЧ на его арест

Домашний арест математика Богатова по делу о призывах к терроризму продлен на 1,5 месяца

Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Пресненский суд 24 июля, удовлетворив ходатайство следствия, перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Он отбывает срок ареста в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.

По делу собраны все вещественные доказательства, ряд экспертиз установили причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
2
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
6
ДНР передала Нидерландам останки жертв, обнаруженные на месте крушения MH17
7
Президент Болгарии выступил за отмену антироссийских санкций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама