Домашний арест математика Богатова по делу о призывах к терроризму продлен на 1,5 месяца

Первые в России отделы по подготовке к армии откроют в челябинских школах в сентябреОбщество 29 августа, 16:54
Дроны помогут сажать деревья в МьянмеСоциальная ответственность 29 августа, 16:42
Состав сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике определен на 80%Спорт 29 августа, 16:41
Показатели выбросов половины дизельных автомобилей заниженыСоциальная ответственность 29 августа, 16:33
Футболист "Рубина" Лестьенн не перейдет в "Спартак"Спорт 29 августа, 16:26
Мэйуэзеру подарили грушу с лицом МакгрегораСпорт 29 августа, 16:24
Верховный суд смягчил наказание осужденному за соучастие в теракте на ДубровкеПроисшествия 29 августа, 16:15
ТАСС – генеральный инфопартнер международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520"Новости агентства 29 августа, 16:14
Совет директоров "Локомотива" удовлетворен предварительными итогами трансферной кампанииСпорт 29 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник продлил срок домашнего ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Богатову меру пресечения до 7 октября", - сказала Пылина.
Пресненский суд 24 июля удовлетворил ходатайство следствия и перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Богатов был освобожден в зале суда. Он отбывает домашний арест в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.
По делу собраны все вещественные доказательства, ряд экспертиз установил причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз.