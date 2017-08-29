Домашний арест математика Богатова по делу о призывах к терроризму продлен на 1,5 месяца

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник продлил срок домашнего ареста преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Богатову меру пресечения до 7 октября", - сказала Пылина.

Пресненский суд 24 июля удовлетворил ходатайство следствия и перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Богатов был освобожден в зале суда. Он отбывает домашний арест в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.

По делу собраны все вещественные доказательства, ряд экспертиз установил причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз.