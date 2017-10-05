В первые дни массовых звонков о "минировании" ущерб превысил 300 млн рублей

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Ущерб от действий лиц, которые организовали в сентябре массовые звонки о якобы минировании различных объектов в РФ, только за первые дни превысил более 300 млн рублей. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов после международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, прошедшем в Краснодаре 4-5 октября с участием 117 делегаций из 76 стран.

"В сентябре с девятого числа до недавнего времени фактически был шквал ложных звонков, связанных с угрозами минирования - фактически в 50 субъектах федерации. Огромное количество объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей", - напомнил он.

"Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический - мы посчитали - на первых днях более 300 млн рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки", - отметил он.