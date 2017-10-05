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Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании

Происшествия
5 октября, 21:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Директор ФСБ отметил существенный ущерб от звонков о ложном минировании, в том числе экономический

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Глава ФСБ РФ Александр Бортников

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников признает, что последние события с массовыми звонками о якобы минировании объектов в РФ говорят о необходимости еще раз проанализировать действующее законодательство об ответственности за такие звонки. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, прошедшем в Краснодаре 4-5 октября с участием 117 делегаций из 76 стран.

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Ранее в Госдуме выступили с инициативой подумать об усилении ответственности за телефонный терроризм.

"Законы и правила, принятые ранее, по ответственности за ложные звонки о террористических угрозах существуют, - напомнил Бортников. - Я понимаю, что на данный момент надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный".

"Мы поработаем с законодателями, с депутатским корпусом, чтобы проанализировать еще раз то, что происходило", - заверил он.

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