Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании

Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие фильма "Нелюбовь"Культура 5 октября, 22:27
Зюганов сравнил нового губернатора Орловской области с КосыгинымПолитика 5 октября, 22:12
Шайба Ничушкина принесла ЦСКА победу над "Северсталью" в матче КХЛСпорт 5 октября, 22:10
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделкиМеждународная панорама 5 октября, 22:05
Как Москва и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве - от нефти до освоения космосаЭкономика и бизнес 5 октября, 21:56
NASA через два года получит транспортную систему для исследований ЛуныКосмос 5 октября, 21:09
Правоохранительные органы начали проверку по факту пожара на нижегородском НПЗПроисшествия 5 октября, 21:07
Минкультуры просит условные сроки фигурантам "дела реставраторов"Происшествия 5 октября, 21:03
В Грозном на берегу Чернореченского водохранилища открылась гостиницаВ стране 5 октября, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников признает, что последние события с массовыми звонками о якобы минировании объектов в РФ говорят о необходимости еще раз проанализировать действующее законодательство об ответственности за такие звонки. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, прошедшем в Краснодаре 4-5 октября с участием 117 делегаций из 76 стран.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой подумать об усилении ответственности за телефонный терроризм.
"Законы и правила, принятые ранее, по ответственности за ложные звонки о террористических угрозах существуют, - напомнил Бортников. - Я понимаю, что на данный момент надо еще раз внимательно посмотреть, что нужно сделать, потому что ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный".
"Мы поработаем с законодателями, с депутатским корпусом, чтобы проанализировать еще раз то, что происходило", - заверил он.