Правоохранительные органы начали проверку по факту пожара на нижегородском НПЗ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Взрыв и последовавший за ним пожар привели в четверг к гибели четырех человек на нефтеперерабатывающем заводе дочерней компании "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области.

Правоохранительные органы и профильные ведомства выясняют причины ЧП и оценивают ущерб.

Проверку проводят управление Следственного комитета по Нижегородской области. Управление Росприроднадзора начало административное расследование, а также направило на место инспекторов для замера уровня опасных веществ в воздухе. "По результатам расследования в отношении виновных лиц будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора, расследованием причин инцидента займется межведомственная комиссия. "В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин происшествия, в нее войдут специалисты из центрального аппарата Ростехнадзора, завтра мы их направляем в Нижний Новгород для работы", - отметили в ведомстве.

Жертвы и пострадавшие

В районной администрации ТАСС сообщили, что в результате ЧП погибли четыре человека, однако в региональном управлении МЧС отметили, что пока не располагают информацией о погибших. В пресс-службе компании "Лукойл" заявили о четырех пропавших без вести.

"Мы подтверждаем гибель четырех человек, скорее всего, это работники подрядной организации, которые осуществляли работы", - отметили в пресс-службе администрации Кстовского района.

Временно исполняющий обязанности главы региона Глеб Никитин после прибытия на место происшествия распорядился оказать помощь всем пострадавшим. "При этом он подчеркнул, что информация об их количестве пока уточняется", - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что за помощью в местные больницы никто пока не обращался. "По данным на 17:55 мск, ни одного обращения за медицинской помощью не поступало", - отметили в министерстве. Однако глава администрации Кстовского района Алексей Кузнецов рассказал ТАСС, что в результате пожара пострадали "несколько человек".

Взрыв и возгорание

Сообщение об инциденте на НПЗ поступило в управление МЧС по Нижегородской области в четверг, в 14:35 мск. По данным районной администрации, взрыв и последующее возгорание произошли в резервуаре с топливом объемом 10 тыс. литров.

Для ликвидации пожара привлекли более 60 пожарных и 23 единицы техники, однако в дальнейшем количество сил было увеличено и превысило 230 человек и 50 единиц техники.

Из-за возгорания в районе образовалось задымление, а местные СМИ сообщили об эвакуации населения из близлежащих населенных пунктов, но в районной администрации ТАСС рассказали, что угрозы местным жителям в результате пожара нет, а эвакуация не планируется.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. "В 17:32 мск открытое горение было ликвидировано", - сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Причины и последствия

По информации компании "Лукойл", ЧП произошло при проведении ремонтных работ на резервуаре. "Предполагаемая причина инцидента - нарушение правил промышленной безопасности", - пояснили в пресс-службе компании.

Компания "Транснефть", по словам официального представителя Игоря Демина, приостановила поставки нефтепродуктов на завод. При этом в "Лукойле" отметили, что инцидент никак не повлиял на технологические процессы на предприятии.

В компании также отметили, что никакого ущерба природе в результате пожара не нанесено.

Об НПЗ

Завод ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" является дочерним предприятием корпорации "Лукойл". В структуре корпорации НПЗ является крупнейшим перерабатывающим предприятием.