"Транснефть" приостановила поставки на НПЗ в Нижегородской области из-за пожара

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила поставки на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, на территории которого в четверг произошел пожар, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"С 14:15 сегодняшнего дня поставки на "Нижегороднефтеоргсинтез" остановлены", - сказал он.
В четверг в одном из резервуаров на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" воспламенились пары бензина, после чего последовал взрыв. В пресс-службе "Лукойла" ТАСС сообщили, что пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности.
В настоящее время возгорание ликвидировано.