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Обращений за медпомощью после пожара на НПЗ в Нижегородской области не поступало

Происшествия
5 октября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В результате пожара, по данным властей региона, погибли четыре человека

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Обращения за медицинской помощью после пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области не поступали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

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Ранее глава администрации Кстовского района, где произошло ЧП, сообщил о нескольких пострадавших в результате пожара. Также в администрации района сообщили о четырех погибших.

"По данным на 17:55, ни одного обращения за медицинской помощью не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава области.

Как сообщалось ранее, пожар возник на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в резервуаре объемом 10 тыс. куб. м, где воспламенились пары бензина, после чего последовал взрыв. В пресс-службе "Лукойла" ТАСС сообщили, что пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности.

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