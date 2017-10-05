Обращений за медпомощью после пожара на НПЗ в Нижегородской области не поступало

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Обращения за медицинской помощью после пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области не поступали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее глава администрации Кстовского района, где произошло ЧП, сообщил о нескольких пострадавших в результате пожара. Также в администрации района сообщили о четырех погибших.
"По данным на 17:55, ни одного обращения за медицинской помощью не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава области.
Как сообщалось ранее, пожар возник на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в резервуаре объемом 10 тыс. куб. м, где воспламенились пары бензина, после чего последовал взрыв. В пресс-службе "Лукойла" ТАСС сообщили, что пожар возник, предположительно, из-за нарушения правил промышленной безопасности.