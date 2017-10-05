Бывший замминистра культуры просит суд "вернуть его в семью"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, просит суд не назначать ему наказание в виде реального срока.
Об этом он заявил в последнем слове в Дорогомиловском суде Москвы, где в четверг прошли прения сторон по уголовному делу.
"Я действительно раскаиваюсь в содеянном и искренне признаю свою вину. Стресс, который я нанес своей семье, мне придется заглаживать всю оставшуюся жизнь", - сказал он. "Прошу вернуть меня в семью, у меня трое детей, один из которых малолетний", - добавил он.