Бывший замминистра культуры просит суд "вернуть его в семью"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, просит суд не назначать ему наказание в виде реального срока.

Об этом он заявил в последнем слове в Дорогомиловском суде Москвы, где в четверг прошли прения сторон по уголовному делу.

"Я действительно раскаиваюсь в содеянном и искренне признаю свою вину. Стресс, который я нанес своей семье, мне придется заглаживать всю оставшуюся жизнь", - сказал он. "Прошу вернуть меня в семью, у меня трое детей, один из которых малолетний", - добавил он.