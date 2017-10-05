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Бывший замминистра культуры просит суд "вернуть его в семью"

Происшествия
5 октября, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Григорий Пирумов напомнил, что у него трое детей, один из которых малолетний

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, просит суд не назначать ему наказание в виде реального срока.

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Об этом он заявил в последнем слове в Дорогомиловском суде Москвы, где в четверг прошли прения сторон по уголовному делу.

"Я действительно раскаиваюсь в содеянном и искренне признаю свою вину. Стресс, который я нанес своей семье, мне придется заглаживать всю оставшуюся жизнь", - сказал он. "Прошу вернуть меня в семью, у меня трое детей, один из которых малолетний", - добавил он.

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