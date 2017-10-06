Медики НИИ Рошаля консультируют владимирских врачей по пострадавшим в ДТП с автобусом

ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля консультируют врачей больниц Владимирской области, куда доставлены пострадавшие в ДТП с автобусом и пассажирским поездом, которое произошло в пятницу в районе станции Покров. Об этом сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

"Хватает и донорской крови, и медикаментов. Пока мы находимся на стадии консультирования со специалистами клиники Рошаля", - сказал он.

В больницах области остаются пятеро пострадавших в аварии. Двоих детей увезли на реанимобилях в детскую областную больницу Владимира. Трое взрослых находятся в Петушинской районной больнице, двое из них в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.

Как сообщил ТАСС глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов, автобус в результате столкновения разорвало пополам. "Автобус после столкновения разорван пополам", - сказал собеседник агентства. По данным местных властей, часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась вытолкать его с путей, но безуспешно.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения. По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении.