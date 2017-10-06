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Машинист сошедшего с рельсов поезда под Тулой экстренно затормозил после удара

Происшествия
6 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Причина аварии пока не определена

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Машинист сошедшего с рельсов в Тульской области грузового поезда перед аварией почувствовал удар по составу и применил экстренное торможение. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

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"При следовании грузового поезда в составе 52 вагонов на 318 километре перегона "Малая Андреевка - Турдей" машинист почувствовал удар [по составу поезда] и применил экстренное торможение", - сказано в сообщении.

Сразу же после удара произошел сход всех колесных пар ведомой секции тепловоза, вслед за ним с рельсов сошли 24 вагона состава, уточняют в прокуратуре. В сообщении также говорится, что в момент аварии скорость поезда была 60 км/ч.

Причины удара, его источник сейчас устанавливают, сообщают в надзорном ведомстве, отмечая, что в целом причина крушения поезда пока не определена.

"В связи с произошедшим Тульская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - сказано также в сообщении.

Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы, говорят в прокуратуре. К месту крушения прибыли восстановительный и пожарный поезда со станции Узловая-1, восстановительный и пожарный поезда со станции Елец, восстановительный поезд станции Тула-1 и восстановительный поезд станции Орел.

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