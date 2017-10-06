В Красногорске эвакуировали Дом правительства Московской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали Дом правительства Московской области в Красногорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Экстренное сообщение: всем работникам дома правительства Московской области просьба немедленно покинуть помещение в местах эвакуации за территорию правительства Московской области. Это не учебная тревога. Соблюдайте спокойствие и порядок", - передается сообщение через систему громкоговорителей в здании.

Утром в пятницу в Москве и области продолжилась волна эвакуаций. Так в Люберцах под нее попали две школы, в которых в тот момент находилось 1,5 тыс. человек учащихся и сотрудников. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и управ.