В Красногорске эвакуировали Дом правительства Московской области

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали Дом правительства Московской области в Красногорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Экстренное сообщение: всем работникам дома правительства Московской области просьба немедленно покинуть помещение в местах эвакуации за территорию правительства Московской области. Это не учебная тревога. Соблюдайте спокойствие и порядок", - передается сообщение через систему громкоговорителей в здании.
Утром в пятницу в Москве и области продолжилась волна эвакуаций. Так в Люберцах под нее попали две школы, в которых в тот момент находилось 1,5 тыс. человек учащихся и сотрудников. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и управ.