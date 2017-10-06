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В Красногорске эвакуировали Дом правительства Московской области

Происшествия
6 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В столице также продолжается волна эвакуаций, за час поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва

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Дом правительства Московской области, Красногорск

Дом правительства Московской области, Красногорск

© Яна Ломакина/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали Дом правительства Московской области в Красногорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Экстренное сообщение: всем работникам дома правительства Московской области просьба немедленно покинуть помещение в местах эвакуации за территорию правительства Московской области. Это не учебная тревога. Соблюдайте спокойствие и порядок", - передается сообщение через систему громкоговорителей в здании. 

Утром в пятницу в Москве и области продолжилась волна эвакуаций. Так в Люберцах под нее попали две школы, в которых в тот момент находилось 1,5 тыс. человек учащихся и сотрудников. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и управ.

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