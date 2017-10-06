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Аварийные бригады начали ремонт железной дороги на месте схода 24 вагонов под Тулой

Происшествия
6 октября, 13:23 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 6, октября. /ТАСС

На участке закрыто движение для поездов

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ТУЛА, 6 октября. /ТАСС/. Аварийные бригады РЖД и спасательные формирования МЧС приступили к восстановлению железнодорожного полотна на перегоне Малая Андреевка - Турдей в Тульской области, где с рельсов сошли 24 грузовых вагона. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

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"Проводится работа по восстановлению железнодорожного полотна, поврежденного при сходе грузовых вагонов. С помощью специальной техники заново укладываются шпалы и рельсы. Больше половины опрокинувшихся вагонов уже поднято. На участке закрыто движение железнодорожного транспорта, поезда пущены в обход", - сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области Максим Пряхин.

Ранее сообщалось, что 02:25 мск 6 октября на пульт диспетчера Единой службы спасения поступило сообщение о сходе с рельсов 24 из 52 вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей на 318-м км. Жертв и пострадавших нет, в районе происшествия введен режим ЧС.

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