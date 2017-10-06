В Москве эвакуировали сотрудников бизнес-центра "Орбита"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей бизнес-центра "Орбита", расположенного у станции метро "Строгино" в Москве, эвакуировали днем в пятницу. Об этом сообщил ТАСС один из сотрудников.
В здании находятся офисы Министерства культуры Московской области, подмосковного главного управления архитектуры и градостроительства, областного Минспорта и Министерства социального развития, а также Мособлизбирком.
"Все здание "Орбиты" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Идет проверка, сотрудники разъехались по домам", - пояснил собеседник агентства.
Ранее стало известно об эвакуации Дома правительства Московской области в Красногорске. Также утром в пятницу в Москве и области продолжилась волна эвакуаций. В Люберцах под нее попали две школы, в которых в тот момент находилось 1,5 тыс. человек учащихся и сотрудников. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и районных управ.