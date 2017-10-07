В четырех районах Приморья ввели особый противопожарный режим

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края из-за высокой опасности лесных пожаров ввели особый противопожарный режим в Красноармейском, Ольгинском, Чугуевском и Тернейском районах. Об этом сообщил в субботу департамент гражданской защиты региональной администрации.

"Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории этих муниципалитетов. В этих районах вводятся дополнительные меры пожарной безопасности - запрет пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В Кавалеровском районе из-за пожаров введен режим ЧС.

"На территории Кавалеровского района действуют 13 лесных пожаров на площади почти 350 гектаров. Три пожара локализовано на площади 85,5 гектара, всего за сутки огонь прошел 85 гектаров лесного фонда", - говорится в сообщении департамента гражданской защиты администрации Приморского края.

В ликвидации огня в районе принимают участие более 100 человек, задействовано почти 40 единиц техники, в том числе группа спасателей краевой поисково-спасательной службы и самолет МЧС России.

В пресс-службе краевой администрации со ссылкой на главу района Сергея Гаврикова сообщили, что угрозы населенным пунктам нет, однако наблюдается сильная задымленность, в том числе на дорогах краевого значения.

"Мы подключили добровольцев, направили технику, в том числе тяжелую, для прокладки заградительных полос в наиболее пожароопасных участках", - процитировали Гаврикова в пресс-службе.

На утро субботы в Приморском крае действуют 48 лесных пожаров на площади более тысячи гектаров. За сутки потушили девять пожаров на 34 гектарах, еще 13 очагов возгорания локализованы.

В борьбе с огнем участвуют более 300 человек, задействовано почти 100 единиц техники. Как сообщили в краевом главке МЧС, Сибирский региональный центр МЧС направил в Приморье два самолета Бе-200ЧС из Хабаровска и Красноярска. Самолет из Хабаровска уже приступил к работе - он сбросил на очаги возгорания 96 тонн воды.

Всего с начала года в Приморском крае зарегистрировано 462 лесных пожара.