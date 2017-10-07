Неизвестный "заминировал" два ТЦ в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек эвакуировано из двух торговых центров в Москве в субботу из- за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время из торгового центра "Галерея Аэропорт" и "Аркадия" эвакуировано более одной тысячи человек. В оба торговых центра поступил звонок о якобы взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

Сейчас оба ТЦ обследуют сотрудники полиции и кинологи.

В пятницу была совершена самая массовая телефонная атака. Было "заминировало" более 150 объектов и свыше 120 тысяч человек эвакуированы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.