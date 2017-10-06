После ложных звонков о минировании в Челябинской области возбуждено девять уголовных дел

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Главное управление МВД по Челябинской области возбудило девять уголовных дел в связи с ложными звонками о минировании зданий в Челябинске и Копейске, имевшими место в сентябре и октябре этого года. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции замначальника полиции областного главка МВД Михаил Филимонов.

"За сентябрь - октябрь всего поступило 184 ложных звонка о минировании зданий в Челябинске и Копейске <...> Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области возбудили девять уголовных дел", - сказал Филимонов.

По словам министра общественной безопасности области Евгения Савченко, все поступившие сообщения были проверены, "взрывные устройства нигде не установлены". При этом, по данным полиции, из проверявшихся объектов эвакуировали около 110 тыс. человек.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась с 11 сентября. Сообщалось о "минировании" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируются тысячи людей. В Челябинске такие звонки поступали 11 сентября, а также 4 и 5 октября.