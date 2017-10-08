После крупного ДТП с автобусом в Забайкалье возбудили уголовное дело

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ЧИТА, 8 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Полиция возбудила уголовное дело в связи со столкновением рейсового автобуса и грузовика на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УМВД.
"По имеющимся данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. <…> Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Проводится расследование", - сказали в пресс-службе.
7 октября на трассе в Забайкалье столкнулись грузовик ПАЗ и рейсовый автобус. В автобусе в момент аварии находились 25 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Водитель грузовика погиб, 24 пассажира автобуса доставлены в больницы Читы. Среди пострадавших - участники детской команды по легкой атлетике, которые возвращались с соревнований.