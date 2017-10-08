Всех пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье доставили в больницы

ЧИТА, 8 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Врачи доставили в больницы Читы и Шилки 24 пострадавших при столкновении рейсового автобуса и грузовика на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае. Два человека остаются в тяжелом состоянии, сообщил в воскресение корреспонденту ТАСС заместитель министра здравоохранения края Иван Шовдра.

"Из 24 пострадавших 12 человек находятся в краевой детской клинической больнице, девять - в краевой клинической больнице, двое - в первой городской больнице Читы, еще один - в больнице города Шилка. По данным на утро, состояние двоих пострадавших остается тяжелым: у 20-летнего молодого человека тупая травма живота и переломы ребер, он в реанимации, у одного ребенка - травма позвоночника. Ситуация у всех стабилизировалась", - сказал Шовдра, отметив, что помощь пострадавшим была оказана в первые часы и в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в числе пострадавших были участники детской команды по легкой атлетике, которые возвращались в Нерчинск после краевых соревнований в Чите. По словам замминистра, ребят сопровождал тренер, который сейчас находится в краевой клинической больнице.

ДТП произошло 7 октября на трассе в Забайкалье. При столкновении грузовика и рейсового автобуса сообщением Чита - Нерчинск погиб водитель грузового автомобиля. По данным пресс-службы регионального УМВД, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. По факту аварии возбуждено уголовное дело.