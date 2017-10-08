Пожар на стройке на юго-западе Москвы ликвидирован

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Возгорание на стройке на улице Обручева на юго-западе Москвы ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 кв. метров", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что горели строительные леса и строительные материалы.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что из здания было эвакуировано 48 строителей.

В МЧС также сообщили, что угрозы от задымления после пожара на стройке нет.

"На место выезжала лаборатория для мониторинга состояния окружающего воздуха - угрозы людям нет", - сказал сотрудник пресс-службы.